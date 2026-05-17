الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

وحش رياضي.. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LBX Morizo RR ، وتنتمي  LBX Morizo RR لفئة السيارات الكروس أوفر، وهي عبارة عن وحش رياضي يحمل جينات تويوتا جي آر كورولا في هيكل فاخر، مع تحديثات جديدة، وأعادت لون مميز كانت لكزس قد أوقفته سابقاً، وتجمع بين الأداء المرعب والمواصفات الراقية .

مواصفات لكزس LBX Morizo RR

زودت سيارة لكزس LBX Morizo RR بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف أسود متباين، وبها لمسات صفراء على الشبكة الأمامية، وبها كليبرات علي المكابح، وبها شبك لكزس LBX Morizo RR ، وبها داخلية فاخرة بـ 17 سماعة، ونظام صوتي من مارك ليفنسون، وبها تنجيد Ochre .

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس LBX Morizo RR بها، عجلة قيادة بها كاميرا لمراقبة السائق، وبها حزمة Lexus Safety System+ لتشمل مساعد تغيير المسار، وبها نظام مراقبة حركة المرور الأمامية المتقاطعة.


محرك لكزس LBX Morizo RR

تحصل سيارة لكزس LBX Morizo RR علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وهو نفس محرك جي آر ياريس و جي آر كورولا، وتنتج قوة 300 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع كلي للعجلات (AWD) مع نظام تعليق منخفض .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

تأسست شركة لكزس عام 1989 كقسم للسيارات الفاخرة تابع لشركة تويوتا اليابانية، وانطلقت بهدف منافسة كبرى العلامات الأوروبية والأمريكية، واستطاعت عبر إطلاق طرازها الأول LS 400 إحداث ثورة في فئة السيارات الفارهة من حيث الجودة والهدوء والاعتمادية.

وفي عام 2007 أسست لكزس قسم الأداء الرياضي الخاص بها (F) بإطلاق سيارة الكوبيه الرياضية عام 2007، والتي تبعتها لاحقاً الأيقونة الخارقة  “ LFA”.

 وكشفت تويوتا عن خطط استثمارية ضخمة، وتستهدف لكزس الانتقال لتصنيع سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2035.

