برلمان

بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا

أميرة خلف

يضيف 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية

  • وكيل «زراعة الشيوخ»: مشروع «الدلتا الجديدة» يكسر قيود الفجوة الغذائية ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
  • صناعة الشيوخ": مشروع الدلتا الجديدة خطوة تاريخية في مسار بناء الجمهورية الجديدة
  • النائب حازم الجندي: مشروع الدلتا الجديدة خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الذكية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، حيث كان في استقباله عند الوصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.


وشدد  الرئيس على أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع، تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

في هذا الصدد، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع الدلتا الجديدة يعد أحد المشروعات القومية الكبرى الهادفة إلى إعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر من خلال التوسع الأفقي، عبر إضافة نحو 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يخفف الضغط عن وادي النيل والدلتا، في توقيت تتعقد خلاله أزمات الغذاء عالميا، لاسيما بعد تفاقم التوترات السياسية في الشرق الأوسط .


وأضاف «أبوالفتوح»، أن أهمية المشروع لا تقتصر على زيادة المساحات الزراعية فقط، بل تمتد إلى كونه أداة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بخلاف أن المشروع يُمثل بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، خاصة مع الاعتماد على بنية تحتية متطورة وأنظمة ري حديثة تقلل الفاقد وتزيد من كفاءة استخدام الموارد.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يفتح المجال أمام توسع كبير في الاستثمارات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، مثل مشروعات التعبئة والتغليف، والتبريد، والصناعات القائمة على المحاصيل، وهو ما يخلق سلسلة متكاملة ترفع من العائد الاقتصادي للفدان وتزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن هذا التوسع يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها.

كما أوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن المشروع كشف عن توسع الدولة في استخدام الزراعة الذكية، لاسيما وأن إدارة الموارد المائية به تعتمد على تنويع مصادر المياه بين إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، والمياه الجوفية وفق ضوابط علمية دقيقة، إلى جانب إنشاء شبكات نقل ومحطات رفع، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يجعل الدلتا الجديدة نموذجاً لمشروعات التنمية المتكاملة التي تجمع بين الزراعة والاستثمار والصناعة.


من جانبه،  أكد النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع “الدلتا الجديدة” يمثل خطوة تاريخية في مسار بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والصناعية المستدامة.

وأوضح متولي في تصريحات له، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد أحد أكبر المشروعات القومية الزراعية في الشرق الأوسط، لما يمثله من إضافة ضخمة للرقعة الزراعية، وزيادة القدرة الإنتاجية للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء وسلاسل الإمداد.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على التوسع الزراعي، بل يمتد أثره إلى دعم القطاع الصناعي من خلال توفير المواد الخام للصناعات الغذائية والتكميلية، وخلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

وأضاف أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، تقوم على استغلال الموارد بأعلى كفاءة ممكنة، مؤكدًا أن مشروع الدلتا الجديدة يجسد الإرادة السياسية الحقيقية في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية كبرى.

مشروعات قومية عملاقة 

وأشار إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى على أسس قوية من التخطيط والعمل والإنتاج، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للمواطن.

في سياق متصل، أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بافتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» في مدينة الضبعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر، ويجسد الإرادة السياسية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبنية التحتية.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن كلمات الرئيس السيسى خلال الافتتاح حملت رسائل مهمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، أبرزها التأكيد على أن نجاح المشروع جاء نتيجة تكاتف جميع مؤسسات الدولة ومشاركة أبناء الشعب المصري، ما يعكس قدرة مصر على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفق رؤية علمية مدروسة ومدعومة بالتخطيط الدقيق.

وأشار إلى أن حرص القيادة السياسية على توضيح تفاصيل المشروع للمواطنين يعكس التزام الدولة بالشفافية وإشراك المجتمع في متابعة الإنجازات الوطنية، وهو ما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وزيادة وعي الجمهور بحجم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وأكد أن «الدلتا الجديدة» تمثل نموذجًا متطورًا للتنمية الذكية، إذ تعتمد على بنية تحتية حديثة تشمل شبكات الري المتطورة، محطات الكهرباء، الطرق، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في إدارة الموارد، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها تمثل خطوة مبتكرة نحو ترشيد استهلاك الموارد المائية وتحويل التحديات إلى فرص إنتاجية، مشددًا على أن المشروع يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «الدلتا الجديدة» ليس مجرد مشروع زراعي، بل منصة للتنمية المستدامة والابتكار، ويجسد رؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة أكثر قوة واستقرارًا وازدهارًا.

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

