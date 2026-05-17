برلماني: مشروع الدلتا الجديدة خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي

أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بافتتاح مشروع «الدلتا الجديدة» في مدينة الضبعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر، ويجسد الإرادة السياسية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبنية التحتية.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن كلمات الرئيس السيسى خلال الافتتاح حملت رسائل مهمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، أبرزها التأكيد على أن نجاح المشروع جاء نتيجة تكاتف جميع مؤسسات الدولة ومشاركة أبناء الشعب المصري، ما يعكس قدرة مصر على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة وفق رؤية علمية مدروسة ومدعومة بالتخطيط الدقيق.

تعزيز الانتماء الوطني وزيادة وعي الجمهور

وأشار إلى أن حرص القيادة السياسية على توضيح تفاصيل المشروع للمواطنين يعكس التزام الدولة بالشفافية وإشراك المجتمع في متابعة الإنجازات الوطنية، وهو ما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وزيادة وعي الجمهور بحجم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وأكد أن «الدلتا الجديدة» تمثل نموذجًا متطورًا للتنمية الذكية، إذ تعتمد على بنية تحتية حديثة تشمل شبكات الري المتطورة، محطات الكهرباء، الطرق، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في إدارة الموارد، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها تمثل خطوة مبتكرة نحو ترشيد استهلاك الموارد المائية وتحويل التحديات إلى فرص إنتاجية، مشددًا على أن المشروع يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع «الدلتا الجديدة» ليس مجرد مشروع زراعي، بل منصة للتنمية المستدامة والابتكار، ويجسد رؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة أكثر قوة واستقرارًا وازدهارًا.