الإمارات تعلن استهداف محطة براكة النووية بمسيّرة.. وحريق خارج المنشأة

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة، إثر استهداف بطائرة مسيّرة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات أو تأثيرات إشعاعية.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن الحريق نشب في مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي للمحطة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع استمرار متابعة الموقف وإطلاع الجمهور على أي مستجدات.

من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أن الحادث لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع الوحدات تعمل بصورة طبيعية.

ودعت الجهات المختصة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالحادث.