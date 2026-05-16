بوتين يشكر الإمارات على نجاح وساطتها في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقديره لدور دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها الإنسانية والدبلوماسية في ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيداً بالوساطة الإماراتية التي أسهمت في إنجاز عمليات تبادل متتالية بين الجانبين منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية، فقد وجّه بوتين الشكر إلى محمد بن زايد آل نهيان على الجهود الإماراتية الناجحة، مؤكداً أن هذه الوساطات ساعدت في إعادة العديد من الأسرى إلى أوطانهم، في إطار الدور الإنساني الذي تتبناه أبوظبي لتعزيز فرص التهدئة والحلول السلمية بين موسكو وكييف.

وتأتي هذه الإشادة الروسية عقب إعلان وزارة الخارجية الإماراتية نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن تبادل 410 أسرى، بواقع 205 أسرى من كل جانب، ليرتفع إجمالي عدد الأسرى الذين جرى تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية إلى أكثر من 7100 أسير منذ بداية الحرب.

 وأكدت الوزارة أن هذه العملية تمثل الوساطة الثالثة والعشرين التي تنجح فيها الإمارات بين الطرفين، في ظل علاقاتها المتوازنة مع كل من موسكو وكييف.

وشددت الإمارات في أكثر من مناسبة على استمرار جهودها الرامية إلى دعم المساعي الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، إلى جانب تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن النزاع، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى واللاجئين والمتضررين من الحرب.

ويحظى الدور الإماراتي بإشادات إقليمية ودولية متواصلة، حيث ثمّن مجلس التعاون الخليجي نجاح الوساطة الإماراتية الأخيرة، معتبراً أنها تعكس نهج الدولة القائم على دعم الاستقرار والحلول الدبلوماسية وتعزيز العمل الإنساني الدولي. 

