كأس أمم إفريقيا.. منتخب مصر للناشئين يهزم تونس 2-1

تغلب منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف على نظيره منتخب تونس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

افتتح منتخب تونس التسجيل عبر ركلة جزاء ثم أدرك فى الدقيقة 42 منتخب مصر للناشئين عبر محمد جمال من علامة الجزاء.

وأعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر 2009 تشكيل المنتخب لمواجهة تونس فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، المقامة فى المغرب، والمؤهلة لكأس العالم .

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

ـ حراسة المرمى: مالك عمرو 16.

ـ خط الدفاع: عبدالله عمرو 20 ، آدم يوسف 3 ، عادل علاء 6 ، محمد السيد (الديزل) 2.

ـ خط الوسط: أحمد بشير 8 ، يوسف عثمان 13، محمد جمال 7 ، أحمد صفوت 10.

ـ خط الهجوم : أدهم حسيب 9 ، خالد مختار 19.

