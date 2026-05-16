منقذ غرفة الملابس.. لماذا اختار ريال مدريد إعادة مورينيو في أخطر توقيت؟

في أروقة العاصمة الإسبانية لا يبدو أن اسم البرتغالي جوزيه مورينيو عاد إلى الواجهة من باب الحنين فقط بل كعنوان لمشروع إنقاذ كامل داخل ريال مدريد بعد موسم اتسم بالارتباك الفني والتوتر داخل غرفة الملابس لتتحول فكرة عودة " السبيشل وان " من مجرد تكهنات صحفية إلى سيناريو يفرض نفسه بقوة داخل مكاتب سانتياجو برنابيو.

ورغم أن النادي الملكي اعتاد خلال السنوات الأخيرة البحث عن الحلول الهادئة والمشروعات طويلة المدى فإن المؤشرات الحالية تكشف عن تحول واضح في عقلية الإدارة التي باتت ترى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شخصية استثنائية قادرة على إعادة الهيبة والانضباط حتى وإن كان ذلك عبر واحد من أكثر المدربين إثارة للجدل في تاريخ اللعبة.

وبحسب ما يتردد داخل الصحافة الإسبانية فإن مورينيو أبدى موافقة كاملة على الشروط المطروحة من جانب إدارة ريال مدريد دون إبداء أي تحفظات تُذكر في إشارة واضحة إلى رغبته الجادة في العودة إلى النادي الذي صنع فيه واحدة من أكثر فتراته التدريبية صخبًا وتأثيرًا.

من خيار مستبعد إلى المرشح الأقرب

قبل أسابيع قليلة فقط لم يكن اسم مورينيو مطروحًا بجدية داخل دوائر القرار في مدريد خاصة في ظل توجهات الإدارة نحو مشروع أكثر هدوءًا واستقرارًا لكن المشهد بدأ يتغير تدريجيًا مع تراجع النتائج وتصاعد الأزمات داخل الفريق سواء على مستوى الأداء أو العلاقة بين بعض اللاعبين والجماهير.

الأزمة لم تكن فنية فقط بل امتدت إلى فقدان شخصية الفريق داخل الملعب وهو ما دفع الإدارة للبحث عن مدرب يمتلك القدرة على فرض السيطرة النفسية والانضباط قبل أي شيء آخر.

هنا عاد اسم مورينيو إلى الطاولة مجددًا ليس باعتباره مدربًا تكتيكيًا فقط بل باعتباره شخصية قادرة على إعادة تشكيل عقلية الفريق بالكامل تمامًا كما فعل خلال ولايته الأولى حين نجح في تحويل ريال مدريد إلى فريق شرس ذهنيًا أمام هيمنة برشلونة بقيادة بيب جوارديولا.

فلورنتينو بيريز يبحث عن القبضة الحديدية

يدرك رئيس النادي فلورنتينو بيريز جيدًا أن إعادة بناء غرفة الملابس لا تقل أهمية عن الصفقات الجديدة ولذلك جاءت فكرة إعادة مورينيو كحل يتجاوز حدود التدريب التقليدي.

وترى الإدارة المدريدية أن الفريق الحالي يمتلك جودة فنية كبيرة لكنه يفتقد إلى الشخصية القادرة على تحمل الضغوط في اللحظات الحاسمة وهي النقطة التي لطالما تميز بها مورينيو طوال مسيرته.

فالمدرب البرتغالي لا يدخل أي نادٍ بصفة مدير فني فقط بل يتحول إلى قائد مشروع كامل يفرض قواعده الخاصة داخل الملعب وخارجه وهو ما تعتبره الإدارة حاليًا ضرورة ملحة لاستعادة التوازن المفقود.

جورجي مينديز

التحركات خلف الكواليس لعبت دورًا مهمًا في إعادة فتح الملف خاصة بعد التحسن الملحوظ في العلاقة بين إدارة ريال مدريد ووكيل الأعمال الشهير جورجي مينديز الذي يعد أحد أقرب الشخصيات إلى مورينيو.

وتشير المعطيات إلى أن مينديز أعاد طرح فكرة عودة المدرب البرتغالي في توقيت حساس مستغلًا حالة القلق التي بدأت تتصاعد داخل النادي مع تراجع الاستقرار الفني.

ومع مرور الوقت بدأت الفكرة تلقى قبولًا أكبر داخل الإدارة خصوصًا مع اقتناع عدد من المسؤولين بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مدرب يملك شخصية صدامية قادرة على إعادة الانضباط بسرعة.

أكثر من مجرد مدرب

عودة مورينيو إن تمت رسميًا لن تكون مجرد تغيير على مقاعد البدلاء بل إعلانًا عن مرحلة جديدة داخل ريال مدريد عنوانها استعادة السيطرة.

فالرجل الذي سبق له تدريب كبار نجوم العالم يمتلك خبرة واسعة في إدارة غرف الملابس المعقدة كما يعرف جيدًا طبيعة الضغوط داخل النادي الملكي وهو ما يمنحه أفضلية واضحة مقارنة بأي اسم آخر.

كما أن جماهير ريال مدريد رغم انقسامها سابقًا حول أسلوبه لا تزال تنظر إليه باعتباره أحد أكثر المدربين الذين أعادوا للفريق شخصيته القتالية في أصعب الفترات.