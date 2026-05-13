مورينيو يقترب من العودة لتدريب ريال مدريد.. تفاصيل

أفاد تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، من تدريب ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

ووفقًا لفابريزيو رومانو فإن الاتفاق بين مورينيو وريال مدريد، قريب من استعداد جوزيه لقبول جميع الشروط بعد محادثات إيجابية جديدة.

وأضاف أن الأمر سيستغرق بعض الأيام قبل أن يتم إغلاقه، كما أطلق فلورنتينو بيريز على انتخابات جديدة... والمضي قدمًا بعد ذلك.

مورينيو وريال مدريد

واختتم أن مورينيو جاهز، محادثات العقد الجديدة لبنفيكا معلقة... يجب على فلورنتينو بيريز أن يعطي موافقته النهائية في المرة القادمة.