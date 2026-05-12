مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد.. اتفاق شبه محسوم لقيادة مشروع جديد

تتجه الأنظار مجددًا نحو البرتغالي جوزيه مورينيو، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من العودة لتولي تدريب ريال مدريد، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط والروح التنافسية داخل الفريق.

تأتي هذه الأنباء في ظل رغبة إدارة النادي الملكي في استعادة التوازن بعد موسمين متتاليين دون التتويج بالألقاب الكبرى.

تسريبات إعلامية: اتفاق شبه نهائي

وكشف الصحفي الإسباني سيرو لوبيز خلال برنامج “Gol” أن الاتفاق بين ريال مدريد ومورينيو بات في مراحله الأخيرة.

وقال: “سيكون جوزيه مورينيو المدرب القادم لريال مدريد، أنا متأكد تمامًا من ذلك، وأعرف حتى موعد تقديمه الرسمي”.

وأضاف أن العقد سيمتد لمدة 3 سنوات، مع إمكانية الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد نهاية الموسم، احترامًا لبعض الالتزامات الحالية داخل النادي.

مورينيو متحمس للعودة: “مهمة لم تكتمل”

وحسب نفس المصدر، فقد أبدى مورينيو حماسًا كبيرًا فور تلقيه اتصال إدارة ريال مدريد، حيث وافق على الدخول في مفاوضات دون شروط.

وأشار إلى أن المدرب البرتغالي يرى أن لديه “مهمة لم تكتمل” داخل النادي، خاصة أنه سبق وترك فريقًا قويًا كان يحتاج فقط للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

رهان على الانضباط والهوية القتالية

وترى إدارة ريال مدريد أن مورينيو يمتلك الشخصية والخبرة القادرة على إعادة الانضباط داخل غرفة الملابس، وإحياء الهوية القتالية للفريق.

ويُنظر إليه داخل النادي كأحد أبرز المدربين القادرين على إحداث تحول فوري في الأداء الذهني والبدني للاعبين، وهو ما تعتبره الإدارة أولوية في المرحلة المقبلة.