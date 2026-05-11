قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
منتصر الرفاعي

واصل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ، خطف الأضواء مع برشلونة بعدما قاد الفريق الكتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني لـ ليجا في إنجاز تاريخي غير مسبوق للاعبين الإنجليز منذ أكثر من أربعة عقود.

إنجاز إنجليزي تاريخي يعود إلى 1985

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية أصبح راشفورد أول لاعب إنجليزي يتوج بالليجا مع برشلونة منذ الأسطورة ستيف أرشيبالد عام 1985 لينهي فترة انتظار استمرت 41 عاما داخل النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة SPORTbible، إلى أن عدة نجوم إنجليز مروا على برشلونة بعد أرشيبالد أبرزهم جاري لينيكر لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق لقب الدوري الإسباني خلال فترات وجودهم مع الفريق.

ستيف أرشيبالد 

الكلاسيكو يحسم اللقب لصالح برشلونة

حسم برشلونة التتويج بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو، في مواجهة تألق خلالها راشفورد بشكل لافت.

وسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الأول من ركلة حرة رائعة سكنت الزاوية البعيدة، قبل أن يعزز فيران توريس النتيجة بالهدف الثاني، ليؤكد تتويج برشلونة باللقب التاسع والعشرين في تاريخه.

راشفورد يستعيد بريقه بعد رحيل صعب عن مانشستر

جاء تألق راشفورد بعد انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، ليبدأ مرحلة جديدة أعادت إليه مستواه المميز.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً فترة صعبة في إنجلترا، قبل أن يستعيد مستواه سريعاً في إسبانيا، ويصبح أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم، خاصة بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا وتسجيله أهدافاً مؤثرة.

فليك يواصل كتابة التاريخ مع برشلونة

واصل المدرب الألماني هانزي فليك نجاحاته مع برشلونة بعدما قاد الفريق للتتويج بالليجا للموسم الثاني على التوالي، في ليلة حملت طابعا خاصا رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها عقب وفاة والده.

هانزي فليك

ريال مدريد يفقد السيطرة في ليلة الحسم

في المقابل، ظهر ريال مدريد بعيدا عن مستواه المعتاد، وسط توتر واضح قبل المباراة، ليخسر الكلاسيكو ويبتعد عن سباق اللقب في الجولة الحاسمة من الموسم.

ماركوس راشفورد برشلونة الدوري الإسباني هانزي فليك ريال مدريد ملعب كامب نو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حطم الحائط وسرق الموبايلات.. مباحث طهطا تُسقط المتهم بسرقة محل هواتف خلال ساعات

إنقطاع المياه

انقطاع المياه 5 ساعات عن منقباد والوليدية بأسيوط

توزيع البوتاجاز

نائب محافظ المنيا يباشر أعمال لجنة حماية المستهلك ويعلن توزيع 4250 أسطوانة بوتاجاز

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد