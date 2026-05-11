ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا

واصل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ، خطف الأضواء مع برشلونة بعدما قاد الفريق الكتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني لـ ليجا في إنجاز تاريخي غير مسبوق للاعبين الإنجليز منذ أكثر من أربعة عقود.

إنجاز إنجليزي تاريخي يعود إلى 1985

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية أصبح راشفورد أول لاعب إنجليزي يتوج بالليجا مع برشلونة منذ الأسطورة ستيف أرشيبالد عام 1985 لينهي فترة انتظار استمرت 41 عاما داخل النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة SPORTbible، إلى أن عدة نجوم إنجليز مروا على برشلونة بعد أرشيبالد أبرزهم جاري لينيكر لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق لقب الدوري الإسباني خلال فترات وجودهم مع الفريق.

ستيف أرشيبالد

الكلاسيكو يحسم اللقب لصالح برشلونة

حسم برشلونة التتويج بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو، في مواجهة تألق خلالها راشفورد بشكل لافت.

وسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الأول من ركلة حرة رائعة سكنت الزاوية البعيدة، قبل أن يعزز فيران توريس النتيجة بالهدف الثاني، ليؤكد تتويج برشلونة باللقب التاسع والعشرين في تاريخه.

راشفورد يستعيد بريقه بعد رحيل صعب عن مانشستر

جاء تألق راشفورد بعد انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، ليبدأ مرحلة جديدة أعادت إليه مستواه المميز.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً فترة صعبة في إنجلترا، قبل أن يستعيد مستواه سريعاً في إسبانيا، ويصبح أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم، خاصة بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا وتسجيله أهدافاً مؤثرة.

فليك يواصل كتابة التاريخ مع برشلونة

واصل المدرب الألماني هانزي فليك نجاحاته مع برشلونة بعدما قاد الفريق للتتويج بالليجا للموسم الثاني على التوالي، في ليلة حملت طابعا خاصا رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها عقب وفاة والده.

هانزي فليك

ريال مدريد يفقد السيطرة في ليلة الحسم

في المقابل، ظهر ريال مدريد بعيدا عن مستواه المعتاد، وسط توتر واضح قبل المباراة، ليخسر الكلاسيكو ويبتعد عن سباق اللقب في الجولة الحاسمة من الموسم.