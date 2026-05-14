محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات موسعة

شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية بالغربية على مخابز الخبز البلدي المدعم بقرى العتوة القبلية والعتوة البحرية بمركز قطور، لمتابعة انتظام العمل وضبط المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية .

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، شملت مخالفات نقص وزن بواقع 12 و9 و8 جرامات، ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب رصد مخبز مغلق بقرية العتوة القبلية.

كما تم تحرير 6 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، ليبلغ إجمالي المحاضر بنطاق الحملة 13 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي الحملات الأخرى، تم تحرير 18 محضرًا ببندر المحلة الكبرى، و8 محاضر بمركز طنطا، و5 محاضر بمركز زفتى، تنوعت بين نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة تشغيل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم.

ردع مخالفين

وبذلك يبلغ إجمالي الإجراءات والمحاضر المحررة 44 إجراءً، مع استمرار الحملات اليومية على المخابز للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق أهالينا.