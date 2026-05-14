سلامة الغذاء تبحث مع وفد أمريكي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الرقابية

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، ليو رويتمان مدير الشؤون الزراعية بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التابع للمكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكريستوفر رايكر ممثل مكتب الشؤون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية.



تعزيز الرقابة الغذائية



وأكد رئيس الهيئة حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجالات الرقابة على الغذاء وتحليل وتقييم المخاطر، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية بالأسواق العالمية.



بناء القدرات والتدريب



وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك في مجالات بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات العلمية والفنية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة الرقابية الحديثة، بما يحقق أعلى مستويات حماية صحة المستهلك ويدعم انسياب حركة التجارة.



إشادة بالتطور الرقابي



وأشاد ليو رويتمان بالدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة الغذائية في مصر، وما تشهده من تطور ملحوظ في تطبيق النظم الرقابية الحديثة، مؤكدًا اهتمام الجانب الأمريكي بتعزيز أوجه التعاون مع الهيئة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



تعاون مستقبلي مستمر



وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.