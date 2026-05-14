قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنوك آسيا والمحيط الهادئ تعزز مخصصات خسائر القروض بفعل تداعيات الحرب والنفط

بنوك آسيا والمحيط الهادئ تعزز مخصصات خسائر القروض بفعل تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط
بنوك آسيا والمحيط الهادئ تعزز مخصصات خسائر القروض بفعل تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار النفط
أ ش أ

بدأت بنوك منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة مخصصات خسائر القروض تحسباً لتفاقم المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وسط تحذيرات من أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة قد يضغط على جودة الأصول والقدرة الائتمانية للشركات في المنطقة المعتمدة بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.

وأفاد محللون بأن بنوكاً كبرى في أستراليا وسنغافورة والهند أشارت خلال إعلان نتائج أعمال الربع الأول المنتهي في مارس الماضي ، إلى احتمالات تكبد خسائر ائتمانية بمئات الملايين من الدولارات نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وقال جاري نج كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك (ناتيكسيس): إن المزيد من البنوك الآسيوية عمدت إلى زيادة المخصصات والإجراءات الاحترازية المستقبلية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرب، رغم عدم حدوث موجة واسعة من التعثرات الائتمانية حتى الآن.

وأضاف نج : أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حتى في حال انتهاء الحرب قريباً قد يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ؛ ما يضعف قدرة الشركات على سداد الديون ويضغط على الطلب على الائتمان.

ورغم أن مستويات المخصصات الحالية لاتزال أقل بكثير من تلك التي سجلتها البنوك خلال أزمة جائحة كورونا قبل خمس سنوات، فإن المحللين يحذرون من أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى خسائر فعلية في القروض خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب تقديرات ، بلغت المخصصات التي خصصتها أكبر أربعة بنوك أسترالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرب نحو 957 مليون دولار أسترالي، وهو مستوى يقل بنحو 80% عن الاحتياطيات التي تم تكوينها خلال جائحة كورونا في عام 2020.

كما سجلت ثمانية بنوك آسيوية كبرى ، باستثناء الصين واليابان ، مخصصات بنحو 2.8 مليار دولار، بانخفاض 70% مقارنة بمستويات الجائحة.

وفي سنغافورة .. خصص بنك "أو سي بي سي" نحو 216 مليون دولار سنغافوري لمواجهة المخاطر المحتملة ، رغم أن انكشاف البنوك السنغافورية المباشر على الشرق الأوسط لا يتجاوز 3% من إجمالي محافظ الإقراض.

كما سجل كل من بنك HSBC وبنك Standard Chartered مخصصات إضافية بقيمة 300 مليون دولار و190 مليون دولار على التوالي خلال الربع الأول، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وفي الهند .. قامت عدة بنوك، بينها HDFC Bank وAxis Bank وFederal Bank، بتكوين احتياطيات وقائية، رغم عدم تسجيل تدهور فعلي في جودة الأصول حتى الآن.

وفي السياق ذاته .. خفض التنمية الاسيوى توقعاته لنمو اقتصادات آسيا النامية والمحيط الهادئ إلى 4.7% خلال العام الجاري و4.8% في عام 2027 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1% لكلا العامين، في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب وارتفاع أسعار النفط.

بنوك منطقة آسيا والمحيط الهادئ المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية استمرار اضطرابات أسواق الطاقة واردات النفط من الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

القبض على متهم أطلق النار على قطط ببندقية رش بالإسكندرية

تسبب في نفوقها.. ضبط متهم أطلق النار على قطط ببندقية رش بالإسكندرية

وزارة الداخلية

القبض علي 3 متهمين بغسل 200 مليون جنيه والتحفظ على أموال وعقارات

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد