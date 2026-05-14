بنوك آسيا والمحيط الهادئ تعزز مخصصات خسائر القروض بفعل تداعيات الحرب والنفط

بدأت بنوك منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة مخصصات خسائر القروض تحسباً لتفاقم المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وسط تحذيرات من أن استمرار اضطرابات أسواق الطاقة قد يضغط على جودة الأصول والقدرة الائتمانية للشركات في المنطقة المعتمدة بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط.

وأفاد محللون بأن بنوكاً كبرى في أستراليا وسنغافورة والهند أشارت خلال إعلان نتائج أعمال الربع الأول المنتهي في مارس الماضي ، إلى احتمالات تكبد خسائر ائتمانية بمئات الملايين من الدولارات نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وقال جاري نج كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك (ناتيكسيس): إن المزيد من البنوك الآسيوية عمدت إلى زيادة المخصصات والإجراءات الاحترازية المستقبلية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرب، رغم عدم حدوث موجة واسعة من التعثرات الائتمانية حتى الآن.

وأضاف نج : أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حتى في حال انتهاء الحرب قريباً قد يُبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ؛ ما يضعف قدرة الشركات على سداد الديون ويضغط على الطلب على الائتمان.

ورغم أن مستويات المخصصات الحالية لاتزال أقل بكثير من تلك التي سجلتها البنوك خلال أزمة جائحة كورونا قبل خمس سنوات، فإن المحللين يحذرون من أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى خسائر فعلية في القروض خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب تقديرات ، بلغت المخصصات التي خصصتها أكبر أربعة بنوك أسترالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرب نحو 957 مليون دولار أسترالي، وهو مستوى يقل بنحو 80% عن الاحتياطيات التي تم تكوينها خلال جائحة كورونا في عام 2020.

كما سجلت ثمانية بنوك آسيوية كبرى ، باستثناء الصين واليابان ، مخصصات بنحو 2.8 مليار دولار، بانخفاض 70% مقارنة بمستويات الجائحة.

وفي سنغافورة .. خصص بنك "أو سي بي سي" نحو 216 مليون دولار سنغافوري لمواجهة المخاطر المحتملة ، رغم أن انكشاف البنوك السنغافورية المباشر على الشرق الأوسط لا يتجاوز 3% من إجمالي محافظ الإقراض.

كما سجل كل من بنك HSBC وبنك Standard Chartered مخصصات إضافية بقيمة 300 مليون دولار و190 مليون دولار على التوالي خلال الربع الأول، في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وفي الهند .. قامت عدة بنوك، بينها HDFC Bank وAxis Bank وFederal Bank، بتكوين احتياطيات وقائية، رغم عدم تسجيل تدهور فعلي في جودة الأصول حتى الآن.

وفي السياق ذاته .. خفض التنمية الاسيوى توقعاته لنمو اقتصادات آسيا النامية والمحيط الهادئ إلى 4.7% خلال العام الجاري و4.8% في عام 2027 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1% لكلا العامين، في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب وارتفاع أسعار النفط.