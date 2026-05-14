البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا

قال مسئول في البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينج، اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر للطاقة.

وأضاف المسئول -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دون الكشف عن اسمه- أن الرئيس الصيني أوضح معارضة بلاده لعسكرة المضيق وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه، وأبدى رغبته في شراء المزيد من النفط الأمريكي لتقليل اعتماد الصين على المضيق مستقبلا.

وأوضح المسئول أن ترامب أجرى اجتماعا "جيدا" مع الرئيس الصيني في بكين، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوسيع وصول الشركات الأمريكية إلى الصين، وزيادة الاستثمارات الصينية.