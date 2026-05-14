الإشراف العام
اقتصاد

الذهب يقترب من 8000 جنيه و4691 دولار للأوقية وسط ترقب عالمي للفائدة والدولار

ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 14 مايو 2026، مع تراجع طفيف في حركة التداول، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6970 جنيهًا، وعيار 24 نحو 7966 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5974 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 55760 جنيهًا، واستقرت الأوقية عالميًا قرب 4691 دولارًا.
 

هدوء السيولة المحلية
 

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن السوق المحلي يشهد حالة هدوء نسبي نتيجة تراجع السيولة وضعف وتيرة التحديثات، مع ترقب المتعاملين لاتجاهات الاقتصاد العالمي، ما انعكس على محدودية تحركات الأسعار.
 

الدولار يضغط الذهب
 

أوضح إمبابي أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرب مستوى 53 جنيهًا ساهم في تهدئة حركة الذهب محليًا، حيث قلل من حدة المضاربات، في وقت حافظت فيه الأوقية العالمية على تحركات محدودة داخل نطاق صاعد طفيف.
 

ترقب القمة الأمريكية
 

تترقب الأسواق العالمية نتائج القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط متابعة ملفات التجارة والتوترات الجيوسياسية، وهو ما ينعكس على شهية المخاطرة ويؤثر مباشرة على الطلب على الذهب كملاذ آمن.
 

الفائدة الأمريكية تضغط
 

أشار إمبابي إلى أن استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة يحدان من مكاسب الذهب عالميًا، مع دعم قوة الدولار وتقليل جاذبية المعدن النفيس.
 

نطاق سعري محدود
 

توقع أن يتحرك عيار 21 خلال الفترة المقبلة بين 6950 و7050 جنيهًا، مع ارتباط أي اختراقات جديدة بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية وسعر الصرف المحلي.

