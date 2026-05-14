مصر وبريطانيا تبحثان حقوقيا تعزيز التعاون والانفتاح على الخبرات الدولية

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء استعراض دور واختصاصات المجلس وفقاً للدستور والقانون والمعايير الدولية، إلى جانب بحث موقعه ضمن المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والتأكيد على دوره في دعم وحماية الحقوق والحريات العامة.

تعزيز التعاون الحقوقي ببن مصر وبريطانيا

كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البريطاني في مجالات حقوق الإنسان وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير آليات العمل الحقوقي وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد رئيس المجلس خلال اللقاء حرصه على تنفيذ ولاية المجلس وتطوير أدواته المؤسسية، والانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة بما يدعم جهوده في تعزيز حقوق الإنسان.

كما شدد على أهمية المشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تطوير قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يواكب المستجدات العالمية ويستجيب للتحديات الحقوقية المعاصرة.