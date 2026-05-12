القومي لحقوق الإنسان يبحث مع اليونيسف تعزيز التعاون في قضايا الطفل والشباب

استقبل أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناتاليا ويندر روسى، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها المجلس مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بدعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس و”اليونيسف” في عدد من المجالات، وعلى رأسها حقوق الطفل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين الشباب، والتوعية المجتمعية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالتعليم، والإدماج، والحماية الاجتماعية.

تعزيز التعاون في قضايا الطفل والشباب

وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، خلال اللقاء، اهتمامه بإعطاء دفعة للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز حقوق الطفل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، مشيراً إلى حرص المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وفقاً للدستور والمبادئ الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الانفتاح والتعاون البناء مع مختلف الشركاء الدوليين.

وأوضح أن المجلس يسعى للاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، بما يدعم جهوده في إنجاز مختلف جوانب ولايته لصالح المواطن المصري، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمختلف محاورها.