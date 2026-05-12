قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء جرينلاند: لا اتفاق مع واشنطن حتى الآن

رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن
رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن
القسم الخارجي

أكد رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، أن المفاوضات الجارية بين حكومته وكل من الولايات المتحدة والدنمارك بشأن مستقبل الجزيرة لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، رغم وجود “تقدم” في المحادثات السياسية والأمنية.

وجاءت تصريحات نيلسن خلال مشاركته في “قمة كوبنهاغن للديمقراطية”، حيث أوضح أن بلاده ما زالت في مرحلة التفاوض، مشدداً على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تقوم على “الاحترام المتبادل” والحفاظ على خصوصية غرينلاند وسيادتها السياسية ضمن المملكة الدنماركية.

تعود جذور التوتر إلى تصاعد الاهتمام الأميركي بالجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والموقع الاستراتيجي في القطب الشمالي، خاصة بعد تقارير تحدثت عن رغبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعزيز الوجود العسكري الأميركي داخل غرينلاند عبر إنشاء قواعد جديدة، إلى جانب قاعدة “بيتوفيك” العسكرية القائمة بالفعل شمال الجزيرة.

وكان ترامب قد كرر خلال الأشهر الماضية حديثه عن الأهمية الجيوسياسية لغرينلاند، معتبراً أن السيطرة الأميركية عليها ترتبط بالأمن القومي الأميركي وبالتنافس المتزايد مع كل من روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

وأشار رئيس الوزراء الجرينلاندي إلى أن اتفاق الدفاع الموقع عام 1951 بين واشنطن وكوبنهاجن - والمحدّث عام 2004 - يمنح الولايات المتحدة أساساً قانونياً لتوسيع حضورها العسكري في الجزيرة، شرط التنسيق المسبق مع السلطات الدنماركية والغرينلاندية.

ورغم ذلك، شدد نيلسن على أن حكومته لن تقبل بأي ترتيبات تُفرض دون موافقة غرينلاند، مؤكداً أن الجزيرة “ليست للبيع” وأن تقرير المصير يبقى “خطاً أحمر”.

تأتي هذه المفاوضات في وقت تشهد فيه الدنمارك حالة من التعقيد السياسي الداخلي عقب الانتخابات الأخيرة التي لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة، ما ألقى بظلاله على قدرة كوبنهاغن على حسم الملفات المتعلقة بغرينلاند سريعاً.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير إعلامية عن وجود محادثات ثلاثية بين واشنطن وكوبنهاغن ومدينة نوك — عاصمة غرينلاند — بهدف احتواء التوتر الدبلوماسي وبلورة صيغة تعاون جديدة تتعلق بالأمن والدفاع والاستثمارات في الجزيرة.

تحظى غرينلاند بأهمية متزايدة بسبب ثرواتها الطبيعية الكبيرة، خصوصاً المعادن النادرة والموارد غير المستغلة، إضافة إلى موقعها الحيوي في طرق الملاحة القطبية المستقبلية مع ذوبان الجليد الناتج عن التغير المناخي. كما تمثل الجزيرة نقطة ارتكاز عسكرية مهمة ضمن منظومة الإنذار والدفاع التابعة لحلف حلف شمال الأطلسي.

رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن مستقبل الجزيرة الولايات المتحدة الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

جامعة الأزهر وهيئة البريد توقعان بروتوكول تعاون لتقديم باقة من الخدمات المالية

نجم دولة التلاوة القارئ خالد عطية

تعيين نجم دولة التلاوة خالد عطية قارئا للسورة بمسجد الفتح برمسيس

اجتماع مجلس وكلاء جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

مجلس وكلاء شئون التعليم بجامعة الأزهر يناقش سير العملية الامتحانية

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد