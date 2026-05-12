ترامب يشيد بعلاقته مع الرئيس الصيني .. ويؤكد وجود ملفات عديدة للنقاش

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدًا أن التواصل بينهما مستمر، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الثنائية والدولية.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن علاقته بالرئيس الصيني “رائعة”، مضيفًا أن الجانبين سيتحدثان حول “الكثير من الأمور”، دون أن يحدد طبيعة الملفات التي ستُطرح للنقاش.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين في عدد من القضايا، من بينها التجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي، إلى جانب ملفات دولية مرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.

ورغم الخلافات القائمة بين واشنطن وبكين، شهدت العلاقات بين البلدين خلال الفترات الأخيرة محاولات متكررة للحفاظ على قنوات الحوار، خصوصًا في ظل التأثير الكبير للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم على الأسواق العالمية والاستقرار الدولي.

ويُنظر إلى التصريحات الإيجابية المتبادلة بين القيادتين الأمريكية والصينية باعتبارها مؤشرات على رغبة الجانبين في تجنب مزيد من التصعيد، خاصة مع استمرار الملفات الحساسة المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية والتنافس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما تأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، ما يدفع العديد من القوى الدولية إلى السعي للحفاظ على قدر من التفاهم بين واشنطن وبكين لتجنب انعكاسات أوسع على الاقتصاد العالمي.

ويرى مراقبون أن أي محادثات مرتقبة بين ترامب وشي جين بينغ قد تحمل أهمية خاصة في ضوء التطورات الدولية المتسارعة، خصوصًا مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأزمة مع إيران، إلى جانب القضايا التجارية والتكنولوجية العالقة بين البلدين.