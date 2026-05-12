إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين مصر وتركيا |تفاصيل

تشهد حركة السياحة والسفر بين مصر وتركيا توسعًا ملحوظًا مع إعلان تشغيل خط جوي مباشر يربط مطار القاهرة الدولي بمطار صبيحة في إسطنبول بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، اعتبارًا من 22 مايو الجاري، في خطوة تستهدف دعم التبادل السياحي والتجاري بين البلدين.

يأتي تدشين الخط الجديد في ظل تنامي الطلب على السفر بين الجانبين، بالتوازي مع تطور العلاقات الثنائية واتساع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز حركة انتقال الأفراد ويسهم في تنشيط قطاعي السياحة والطيران.

يوفر الخط الجديد خدمات سفر متكاملة، مع تشغيله بطائرات حديثة تتيح سعة مقعدية أكبر ومرونة تشغيلية تتناسب مع زيادة الإقبال على الرحلات الإقليمية. كما يعكس التوسع توجهًا لدعم شبكة الوجهات الدولية وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الخارجية.

تؤكد المؤشرات أن الخط يمثل إضافة جديدة لمسارات السفر المباشر بين العاصمتين، ويمهد لبحث تشغيل وجهات أخرى داخل تركيا خلال الفترة المقبلة، استجابةً للطلب المتنامي في السوقين.

ويأتي إطلاق الرحلات ضمن خطة تشغيلية تتبناها شركة نسما للطيران، في سياق توسع يتكامل مع جهود تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الربط الجوي بين مصر وعدد من الوجهات الإقليمية.