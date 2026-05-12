قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
الأسئلة ما بتفتحش والمنصة بتفصل.. شكاوى من امتحان البرمجة لأولى ثانوي
وكيل محلية النواب : اللي مش هيتصالح في البناء هيندم العمر كله .. فيديو
البابا تواضروس: لا يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر.. والدولة تواجه الإرهاب بكل حسم
على حساب الأهلي.. سبورتنج يتوج بدوري السوبر لكرة السلة للسيدات
البابا تواضروس يتمنى توحيد موعد عيد القيامة .. ويشيد باحتضان كرواتيا لأبناء الكنيسة القبطية
ترامب : لن نبرم صفقة مع إيران إلا بضمان جودتها
ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من أوباما إلى بركة الماء | عاصفة ترامب الرقمية .. 50 منشورًا في ليلة واحدة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي مساء الاثنين، نشر خلالها أكثر من 50 منشورًا على منصة “تروث سوشيال”، هاجم فيها خصومه السياسيين وأعاد فتح ملفات مثيرة للجدل من سنوات سابقة، في توقيت يسبق زيارته المرتقبة إلى الصين ولقائه بالرئيس شي جين بينغ، وسط ملفات دولية حساسة تتصدرها التوترات مع إيران.

أوباما في قلب الهجوم.. واتهامات ثقيلة

ركز ترامب في جزء كبير من منشوراته على سلفه باراك أوباما، مكررًا اتهامات تتعلق بما وصفه بـ“مؤامرة انقلاب” مرتبطة بأجهزة الاستخبارات خلال انتخابات 2016، إضافة إلى اتهامه بالتأثير في قرارات وزارة العدل لصالح هيلاري كلينتون في قضية تسريبات البريد الإلكتروني، إلى جانب انتقادات حادة لسياساته الصحية، واصفًا إياه بأنه “من أكثر الشخصيات تدميرًا في السياسة الأمريكية الحديثة”.

هجمات تطال مسؤولين بارزين وقضاة

لم تتوقف الانتقادات عند ذلك الحد، إذ وجه ترامب اتهامات بالخيانة إلى شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والمستشار الخاص جاك سميث، إضافة إلى السيناتور مارك كيلي، مطالبًا بمحاسبتهم وسجنهم، وفق ما تداوله في منشوراته.

نظريات مؤامرة وإعادة تدوير اتهامات قديمة

أعاد ترامب نشر محتوى من حسابات داعمة له على وسائل التواصل، من بينها مقاطع ومزاعم للسياسية تولسي جابارد، تتعلق بوضع الرئيس الحالي جو بايدن الصحي خلال فترة حكمه، مدعية أن نائبة الرئيس كامالا هاريس كانت تدير بعض شؤون الدولة فعليًا.

كما أعاد ترامب إحياء مزاعمه القديمة حول “تزوير انتخابات 2020”، مستشهدًا بتصريحات من الجنرال السابق مايكل فلين، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بحركة “كيو أنون”.

منشور غامض باسم جون كينيدي جونيور

ومن بين أكثر المنشورات إثارة للجدل، إعادة نشر رسالة منسوبة إلى حساب يحمل اسم جون كينيدي جونيور، رغم وفاته عام 1999، تتحدث عن قضية تنصت مزعوم على برج ترامب وتشبيهها بفضيحة “ووترغيت”.

من السياسة إلى “بركة الماء”

وبعيدا عن السياسة المباشرة، تداول ترامب مقطع فيديو يُظهر حادثة في مطعم بميامي، قبل أن يختتم موجته بمنشور طويل هاجم فيه صحيفة نيويورك تايمز، متهمًا إياها بتضليل الجمهور بشأن مشروع ترميم “بركة المياه العاكسة” أمام نصب واشنطن التذكاري، واصفًا أعمال الترميم بأنها معقدة وجمالية، على عكس ما وصفه بتقليل الصحيفة من شأن المشروع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصات التواصل الاجتماعي تروث سوشيال الصين إيران باراك أوباما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

محكمة

السجن المشدد للمتهمين باستغلال محررات مزورة منسوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي

المتهمين

ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بمطروح

اندلاع حريق

إصابة سيدة في اندلاع حريق بـ 4 أحواش ماشية بقنا

بالصور

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد