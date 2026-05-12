من أوباما إلى بركة الماء | عاصفة ترامب الرقمية .. 50 منشورًا في ليلة واحدة

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي مساء الاثنين، نشر خلالها أكثر من 50 منشورًا على منصة “تروث سوشيال”، هاجم فيها خصومه السياسيين وأعاد فتح ملفات مثيرة للجدل من سنوات سابقة، في توقيت يسبق زيارته المرتقبة إلى الصين ولقائه بالرئيس شي جين بينغ، وسط ملفات دولية حساسة تتصدرها التوترات مع إيران.

أوباما في قلب الهجوم.. واتهامات ثقيلة

ركز ترامب في جزء كبير من منشوراته على سلفه باراك أوباما، مكررًا اتهامات تتعلق بما وصفه بـ“مؤامرة انقلاب” مرتبطة بأجهزة الاستخبارات خلال انتخابات 2016، إضافة إلى اتهامه بالتأثير في قرارات وزارة العدل لصالح هيلاري كلينتون في قضية تسريبات البريد الإلكتروني، إلى جانب انتقادات حادة لسياساته الصحية، واصفًا إياه بأنه “من أكثر الشخصيات تدميرًا في السياسة الأمريكية الحديثة”.

هجمات تطال مسؤولين بارزين وقضاة

لم تتوقف الانتقادات عند ذلك الحد، إذ وجه ترامب اتهامات بالخيانة إلى شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والمستشار الخاص جاك سميث، إضافة إلى السيناتور مارك كيلي، مطالبًا بمحاسبتهم وسجنهم، وفق ما تداوله في منشوراته.

نظريات مؤامرة وإعادة تدوير اتهامات قديمة

أعاد ترامب نشر محتوى من حسابات داعمة له على وسائل التواصل، من بينها مقاطع ومزاعم للسياسية تولسي جابارد، تتعلق بوضع الرئيس الحالي جو بايدن الصحي خلال فترة حكمه، مدعية أن نائبة الرئيس كامالا هاريس كانت تدير بعض شؤون الدولة فعليًا.

كما أعاد ترامب إحياء مزاعمه القديمة حول “تزوير انتخابات 2020”، مستشهدًا بتصريحات من الجنرال السابق مايكل فلين، أحد أبرز الوجوه المرتبطة بحركة “كيو أنون”.

منشور غامض باسم جون كينيدي جونيور

ومن بين أكثر المنشورات إثارة للجدل، إعادة نشر رسالة منسوبة إلى حساب يحمل اسم جون كينيدي جونيور، رغم وفاته عام 1999، تتحدث عن قضية تنصت مزعوم على برج ترامب وتشبيهها بفضيحة “ووترغيت”.

من السياسة إلى “بركة الماء”

وبعيدا عن السياسة المباشرة، تداول ترامب مقطع فيديو يُظهر حادثة في مطعم بميامي، قبل أن يختتم موجته بمنشور طويل هاجم فيه صحيفة نيويورك تايمز، متهمًا إياها بتضليل الجمهور بشأن مشروع ترميم “بركة المياه العاكسة” أمام نصب واشنطن التذكاري، واصفًا أعمال الترميم بأنها معقدة وجمالية، على عكس ما وصفه بتقليل الصحيفة من شأن المشروع.