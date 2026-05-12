ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي مساعدة بشأن التفاوض مع إيران.

وقال ترامب في كلمته في مؤتمر صحفي :" سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران".

وأضاف الرئيس الأمريكي: دمرنا سلاح الجو الإيراني، وسترون تدفقا للنفط بشكل غير مسبوق، وأسعار النفط ستنخفض قريبا".

وتابع : أسعار النفط سوف تنخفض عندما ننتهي من هذه الحرب".

وأكمل ترامب:" الإيرانيون قالوا لي إنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا لكنهم لم يعلنوا ذلك بشكل علني".

ولفت : الحصار على إيران فعال بنسبة 100 %، وهناك مئات السفن المحملة بالنفط تود الخروج من مضيق هرمز وعندما تخرج ستنخفض أسعار النفط".