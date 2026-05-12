بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التفاوض مع كوبا، وذلك بعد أشهر من تشديد الضغوط على فنزويلا ومحاصرة صادراتها النفطية، في محاولة لزيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في خطوة جديدة تعكس تحولات لافتة في السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا سياسيًا واقتصاديًا متصاعدًا، خاصة مع استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وحلفائها. وتُعد كوبا من أبرز الدول الداعمة لحكومة مادورو، ما يجعل أي تقارب محتمل بين واشنطن وهافانا محل متابعة دولية واسعة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع كوبا ضمن رؤية تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات السياسية في المنطقة، بالتزامن مع تضييق الخناق على النظام الفنزويلي عبر العقوبات والإجراءات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل محاولة أمريكية لفصل كوبا عن دعمها التقليدي لفنزويلا، أو على الأقل تخفيف حدة التحالف القائم بين البلدين، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية كاملة بشأن طبيعة المفاوضات أو الملفات المطروحة بين الجانبين، إلا أن الإعلان فتح باب التكهنات حول إمكانية حدوث انفراجة سياسية جديدة بعد سنوات من التوتر بين الولايات المتحدة وكوبا.