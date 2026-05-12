ترامب : باي باي .. القوارب السريعة

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حادة تجاه إيران، قائلاً: “باي باي.. القوارب السريعة”، في إشارة إلى الزوارق العسكرية السريعة التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب ضمن خطاب تناول فيه التطورات المرتبطة بالمواجهة مع إيران، والجهود الأمريكية لتشديد الضغوط العسكرية والاقتصادية، بالتزامن مع استمرار التوتر في الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز.

ويُنظر إلى القوارب السريعة الإيرانية باعتبارها إحدى أبرز أدوات التكتيك البحري غير التقليدي التي تعتمد عليها طهران في الخليج، حيث سبق أن شهدت المنطقة حوادث احتكاك متكررة بين هذه الزوارق والسفن الأمريكية أو التجارية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة قد كثفت خلال الأشهر الأخيرة وجودها البحري في الخليج والبحر الأحمر، بالتوازي مع عمليات مراقبة وحصار بحري استهدفت حركة النفط والتجارة المرتبطة بإيران، وفق تصريحات أمريكية سابقة.

في المقابل، تؤكد طهران مرارًا أن وجودها العسكري في الخليج يهدف إلى حماية أمنها القومي وتأمين المياه الإقليمية، بينما تتهم واشنطن بالسعي إلى تصعيد التوتر وفرض ضغوط سياسية وعسكرية على الجمهورية الإسلامية.