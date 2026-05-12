باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المباحثات التي جرت مع الجانب الصيني ركزت على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة، إلى جانب ضمان استمرار حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد أمن الطاقة والتجارة الدولية.

وأكدت الخارجية الباكستانية، في بيان، أن الجانبين شددا على أهمية تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد إضافي، مع التأكيد على أولوية الحلول الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتأمين خطوط الإمداد البحرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابات متزايدة نتيجة التوترات المرتبطة بالأزمة مع إيران، وما تبعها من مخاوف دولية بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

كما ناقش الطرفان، بحسب البيان، التداعيات الاقتصادية المحتملة لأي تعطيل طويل الأمد لحركة الشحن في الخليج، خاصة مع اعتماد الأسواق الآسيوية بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة عبر المضيق.

وتُعد الصين من أكبر مستوردي النفط عالميًا، فيما ترتبط باكستان بعلاقات استراتيجية واقتصادية وثيقة مع بكين، ما يجعل استقرار الممرات البحرية في المنطقة مسألة ذات أهمية مباشرة للبلدين.