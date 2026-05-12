كالاس: موسكو تتحضر لصراع طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي

حذّرت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس من أن روسيا تستعد لمواجهة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التحركات السياسية والعسكرية والاقتصادية لموسكو تعكس توجهًا نحو صراع ممتد يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا.

وقالت كالاس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، إن المؤشرات الحالية تُظهر أن الكرملين يعيد ترتيب أولوياته على أساس “مواجهة استراتيجية طويلة” مع الغرب، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بتعزيز جاهزيتها الأمنية والاقتصادية لمواكبة هذه التحولات.

وأضافت أن روسيا لا تنظر إلى الأزمة الأوكرانية باعتبارها نزاعًا مؤقتًا، بل كجزء من مواجهة أوسع مع المنظومة الأوروبية والغربية، وهو ما يفرض على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على وحدة موقفه السياسي والعسكري.

وتأتي تصريحات كالاس في وقت تواصل فيه روسيا تعزيز إنفاقها الدفاعي وتوسيع تعاونها العسكري والاقتصادي مع عدد من الدول الحليفة، بالتوازي مع استمرار الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها.

وفي المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم العسكري والمالي إلى أوكرانيا، وسط نقاشات داخلية بشأن رفع القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن تصريحات كالاس تعكس تصاعد المخاوف داخل المؤسسات الأوروبية من تحول التوتر مع موسكو إلى حالة استنزاف طويلة المدى، تشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والطاقة والأمن السيبراني.

كما تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التوتر بين موسكو والعواصم الأوروبية، مع غياب أي مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية سياسية للحرب الأوكرانية، واستمرار تبادل العقوبات والضغوط بين الجانبين.