الكرملين: روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه أثناء الإحرام في الحج؟ اعرفن كفارته
تحركات مفاجئة للدولار.. تراجع محدود مع استمرار التداول فوق 53 جنيها
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

كالاس: موسكو تتحضر لصراع طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي

القسم الخارجي

حذّرت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس من أن روسيا تستعد لمواجهة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التحركات السياسية والعسكرية والاقتصادية لموسكو تعكس توجهًا نحو صراع ممتد يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا.

وقالت كالاس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، إن المؤشرات الحالية تُظهر أن الكرملين يعيد ترتيب أولوياته على أساس “مواجهة استراتيجية طويلة” مع الغرب، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بتعزيز جاهزيتها الأمنية والاقتصادية لمواكبة هذه التحولات.

وأضافت أن روسيا لا تنظر إلى الأزمة الأوكرانية باعتبارها نزاعًا مؤقتًا، بل كجزء من مواجهة أوسع مع المنظومة الأوروبية والغربية، وهو ما يفرض على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على وحدة موقفه السياسي والعسكري.

وتأتي تصريحات كالاس في وقت تواصل فيه روسيا تعزيز إنفاقها الدفاعي وتوسيع تعاونها العسكري والاقتصادي مع عدد من الدول الحليفة، بالتوازي مع استمرار الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها.

وفي المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم العسكري والمالي إلى أوكرانيا، وسط نقاشات داخلية بشأن رفع القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن تصريحات كالاس تعكس تصاعد المخاوف داخل المؤسسات الأوروبية من تحول التوتر مع موسكو إلى حالة استنزاف طويلة المدى، تشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والطاقة والأمن السيبراني.

كما تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التوتر بين موسكو والعواصم الأوروبية، مع غياب أي مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى تسوية سياسية للحرب الأوكرانية، واستمرار تبادل العقوبات والضغوط بين الجانبين.

