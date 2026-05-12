تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا



صعّدت إيران من لهجتها تجاه ما وصفته بـ«العدو»، مؤكدة أن أي اعتداء جديد على أراضيها أو مصالحها سيُواجَه برد «فوري وحاسم وصارم»، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتصعيد العسكري والسياسي بين طهران وواشنطن وتل أبيب.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، الثلاثاء، إن «أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه بشكل فوري برد حاسم وصارم»، مضيفًا أن «على العدو الإذعان لحقوق شعبنا في ساحة المعركة والدبلوماسية».



وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متبادلًا بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط استمرار الحديث عن احتمالات توسع المواجهة العسكرية.

كما تزامنت مع تصريحات أمريكية أكدت جاهزية وزارة الدفاع الأمريكية للتحرك ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، مع استمرار الاتصالات السياسية غير المباشرة بين الجانبين.



وخلال الأيام الماضية، كثّف الحرس الثوري الإيراني وقادة عسكريون إيرانيون تحذيراتهم، مؤكدين أن أي تحرك عسكري ضد إيران سيُقابل برد مباشر وقوي، في رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.