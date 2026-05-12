قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح

الحرس الثوري
الحرس الثوري
القسم الخارجي

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تفكيك خمس خلايا وصفتها بـ"الإرهابية"، تضم 20 عنصرًا قالت إنهم مرتبطون بجماعات مسلحة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تفكيك خمس خلايا وصفتها بـ"الإرهابية"، تضم 20 عنصرًا قالت إنهم مرتبطون بجماعات مسلحة وشبكات تهريب أسلحة، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذت داخل البلاد خلال الفترة الأخيرة.


وذكرت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن بيان لاستخبارات الحرس الثوري، أن العمليات الأمنية أسفرت عن اعتقال العناصر المتورطة، إلى جانب ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات اللوجستية التي كانت بحوزتهم، دون الكشف بشكل دقيق عن أماكن تنفيذ المداهمات أو هوية الجماعات التي ينتمي إليها الموقوفون.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية الإيرانية "رصدت تحركات الخلايا منذ فترة"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن "ارتباطات داخلية وخارجية محتملة" للعناصر المقبوض عليها، في وقت تشهد فيه إيران تشديدًا للإجراءات الأمنية على خلفية التوترات الإقليمية والتخوف من عمليات تخريب أو هجمات مسلحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران وعدد من القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى اتهامات متبادلة بشأن دعم جماعات مسلحة وتنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية داخل المنطقة.


ولم تصدر حتى الآن تفاصيل مستقلة تؤكد طبيعة الخلايا أو حجم التهديد الذي كانت تمثله، فيما تواصل السلطات الإيرانية إعلانها بشكل متكرر عن إحباط عمليات أمنية واعتقال أشخاص تتهمهم بالارتباط بجماعات مسلحة أو شبكات تهريب.


وحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، شددت استخبارات الحرس الثوري على أن قوات الأمن "ستواصل التعامل بحزم مع أي تهديد يمس الأمن والاستقرار الداخلي"، مؤكدة استمرار عمليات الرصد والمتابعة الأمنية في مختلف المحافظات الإيرانية

ايران الولايات المتحده أمريكا الحرس الثوري اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

جانب من المحاكمة

استدرجوها وخلصوا عليها بسلك شاحن .. القصة الكاملة لجريمة صغيرة الشرقية

محمد صلاح

بين الأسطورة والمدرب الجديد.. هل تتحول أيام محمد صلاح الأخيرة في ليفربول إلى اختبار علني لسلوت؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 مايو

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد