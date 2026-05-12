إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تفكيك خمس خلايا وصفتها بـ"الإرهابية"، تضم 20 عنصرًا قالت إنهم مرتبطون بجماعات مسلحة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تفكيك خمس خلايا وصفتها بـ"الإرهابية"، تضم 20 عنصرًا قالت إنهم مرتبطون بجماعات مسلحة وشبكات تهريب أسلحة، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذت داخل البلاد خلال الفترة الأخيرة.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن بيان لاستخبارات الحرس الثوري، أن العمليات الأمنية أسفرت عن اعتقال العناصر المتورطة، إلى جانب ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات اللوجستية التي كانت بحوزتهم، دون الكشف بشكل دقيق عن أماكن تنفيذ المداهمات أو هوية الجماعات التي ينتمي إليها الموقوفون.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية الإيرانية "رصدت تحركات الخلايا منذ فترة"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن "ارتباطات داخلية وخارجية محتملة" للعناصر المقبوض عليها، في وقت تشهد فيه إيران تشديدًا للإجراءات الأمنية على خلفية التوترات الإقليمية والتخوف من عمليات تخريب أو هجمات مسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران وعدد من القوى الإقليمية والدولية، إضافة إلى اتهامات متبادلة بشأن دعم جماعات مسلحة وتنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية داخل المنطقة.



ولم تصدر حتى الآن تفاصيل مستقلة تؤكد طبيعة الخلايا أو حجم التهديد الذي كانت تمثله، فيما تواصل السلطات الإيرانية إعلانها بشكل متكرر عن إحباط عمليات أمنية واعتقال أشخاص تتهمهم بالارتباط بجماعات مسلحة أو شبكات تهريب.



وحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، شددت استخبارات الحرس الثوري على أن قوات الأمن "ستواصل التعامل بحزم مع أي تهديد يمس الأمن والاستقرار الداخلي"، مؤكدة استمرار عمليات الرصد والمتابعة الأمنية في مختلف المحافظات الإيرانية