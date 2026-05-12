عماد النحاس يرفع الحمل البدني في المصري قبل مواجهة الأهلي

واصل المصري البورسعيدي تدريباته الجماعية استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقاد عماد النحاس المران الذي شهد حالة من التركيز والجدية بين اللاعبين، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المنتظر أمام الأهلي.

ويأتي مران المصري بعد الفوز الودي الذي حققه الفريق على القناطر الخيرية بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مؤخرًا على الملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وحرص الجهاز الفني خلال التدريبات على رفع الحمل البدني للاعبين، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الاعتماد عليها خلال مواجهة الأهلي.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق البورسعيدي معسكرًا مغلقًا ببرج العرب خلال الأيام المقبلة، من أجل زيادة تركيز اللاعبين والاستقرار على القائمة النهائية والتشكيل الأساسي للمباراة.

ويأمل المصري في إنهاء الموسم بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الجولات الأخيرة من الدوري الممتاز