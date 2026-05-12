إيزابيلا الهواري تحصد ذهبية المستوى الأول فردي عام بطولة الجمهورية

حصلت اللاعبة إيزابيلا الهواري على المستوى الأول فردي عام بطولة الجمهورية آنسات تحت ٩ سنوات، التي أقيمت في نادي مدينة نصر اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ مايو الجاري تحت إشراف الاتحاد المصري للجمباز.

جدير بالذكر أن إيزابيلا كانت قد حصدت تسع ذهبيات على مدار أربع سنوات في مسابقات الجمهورية وكأس مصر للجمباز.

إيزابيلا هي الابنة الكبرى للموسيقار شريف الهواري عضو فريق كاريوكي وحفيدة الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد الرازق.



ومن جانبه قال كابتن شريف شعراوي المدير الفني لنادي نيو جيزة، إن مسابقة هذا العام شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة، ونجح الفريق في حصد عدد كبير من الميداليات الذهبية.