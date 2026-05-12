الدوري يقترب من الدون .. النصر يتفوق علي الهلال بهدف نظيف في الشوط الأول

تفوق النصر على الهلال، بهدف نظيف في الشوط الأول ،في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا، على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات دوري روشن للمحترفين.

وجاء هدف النصر في الدقيقة 37، ركلة ركنية للنصر، نفذها مارسيلو بروزوفيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن كينجسلي كومان برأسية من تهيئة الكرة لزميله محمد سيماكان الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - عبدالإله العمري - إينيجو مارتينيز

خط الوسط: كينجسلي كومان - علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - روبين نيفيز - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم - كريم بنزيما - سالم الدوسري