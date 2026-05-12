التاريخ ينحتز للأزرق.. الهلال يتفوق على النصر قبل قمة الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية ، نحو ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لمتابعة مباراة النصر أمام منافسه وغريمه التقليدي الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري السعودي.

ويحمل الديربي بين النصر والهلال أجواء استثنائية لأن النتيجة ستحول مسار لقب الدوري السعودي للمحترفين في الأمتار الأخيرة من السباق.

ويدخل النصر القمة متصدرا جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 82 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الـ77 نقطة لكن الفريق الأزرق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل الحسابات معقدة والاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

تاريخ مواجهات النصر والهلال قبل موقعة الليلة



التقى النصر والهلال في 178 مباراة بمختلف البطولات ، حقق الأزرق الفوز في 73 مواجهة فيما حقق العالمي الفوز في 55 مباراة وتعادلا في 50 لقاء.

سجل لاعبو الهلال 258 هدف أمام النصر ، واستقبلوا 209 هدف ما يمنح المباراة طابعا مميزا على المستوى التهديفي للفريقين.

وعلى مستوى منافسات الدوري السعودي لعب الفريقين 105 مباراة حقق الهلال الفوز في 42 مباراة فيما فاز النصر في 31 مباراة وتعادلا في 32 مواجهة وسجل مهاجموا الأزرق 155 هدفا وسجل لاعبو النصر 122 هدف