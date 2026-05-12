5 نجوم خارج قمة النصر والهلال في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية ، مساء الثلاثاء صوب ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لمتابعة مباراة النصر أمام منافسه الهلال ، في ديربي استثنائي قد يحول مسار لقب الدوري السعودي للمحترفين في الأمتار الأخيرة من السباق.

وتحمل المواجهة طابع العداء التاريخي بين قطبي الرياض ، بجانب أن نتيجة الديربي قد تمنح النصر فرصة الاقتراب من منصة التتويج أو تعيد الهلال بقوة إلى المشهد وتُشعل الصراع حتى الجولة الأخيرة.

ويدخل النصر القمة متصدرا جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 82 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الـ77 نقطة لكن الفريق الأزرق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل الحسابات معقدة والاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة النصر والهلال

وتقام مباراة النصر والهلال اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة وتذاع عبر قناة ثمانية.

غيابات النصر والهلال

ويغيب عن النصر كلا من أنجليو غابرييل وعبدالله الخيبري وعلي الحسن بسبب عدم جاهزيتهم الطبية لخوض المباراة أمام الهلال في قمة الدوري السعودي

ويفتقد الهلال لخدمات الثنائي حمدي إليامي والسنغالي كاليدو كوليبالي بسبب الإصابة مما يدفع الإيطالي سيموني إنزاجي لعمل تعديلات في تشكيل الفريق بالقمة