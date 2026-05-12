تشكيل الهلال والنصر المتوقع لقمة الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والسعودية ، مساء الثلاثاء صوب ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض لمتابعة مباراة النصر أمام منافسه الهلال ، في ديربي استثنائي قد يحول مسار لقب الدوري السعودي للمحترفين في الأمتار الأخيرة من السباق.

وتحمل المواجهةطابع العداء التاريخي بين قطبي الرياض ، بجانب أن نتيجة الديربي قد تمنح النصر فرصة الاقتراب من منصة التتويج أو تعيد الهلال بقوة إلى المشهد وتُشعل الصراع حتى الجولة الأخيرة.

ويدخل النصر القمة متصدرا جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 82 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب الـ77 نقطة لكن الفريق الأزرق لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ما يجعل الحسابات معقدة والاحتمالات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة النصر والهلال

وتقام مباراة النصر والهلال اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة وتذاع عبر قناة ثمانية.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - سيماكان - إينيجو مارتينيز - أيمن يحيى.

خط الوسط: بروزوفيتش - الخيبري - كومان.

خط الهجوم: أنجيلو بورجيس - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: متعب الحربي - علي لاجامي - إبراهيم أكتشيشك - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: سافيتش - روبن نيفيز -محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم- كريم بنزيما- سالم الدوسري.