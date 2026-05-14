رفع كفاءة المسطحات الخضراء ومنظومة النظافة في كفر الشيخ | صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة وتحسين مستوى النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي شرق ضمن فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» لتحسين المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ برفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل والإنارة بمختلف المراكز والمدن.

كما تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، أعمال ري الأشجار والمسطحات الخضراء بنطاق حي غرب، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» الهادفة إلى تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على الرقعة الخضراء بالشوارع والميادين الرئيسية.

وشهدت الأعمال اليوم تنفيذ أعمال ري الأشجار المزروعة أمام ميدان زويل، والمستشفى العسكري، وعلى امتداد طريق صبري القاضي، بالإضافة إلى متابعة أعمال ري وصيانة الحديقة الموجودة بطريق صبري القاضي، للحفاظ على الأشجار والنباتات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يساهم في إظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة كفرالشيخ استمرار المتابعة اليومية لأعمال الزراعة وري الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف المناطق، تنفيذًا لخطة التجميل والتطوير وتحسين البيئة العامة للمواطنين ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».