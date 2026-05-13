دعم كامل للمزارعين.. زراعة كفر الشيخ تستعد للموسم الصيفي

تكثف مديرية الزراعة بكفر الشيخ جهودها لمتابعة الجمعيات والإدارات الزراعية لضمان انضباط العمل وتوفير الدعم الكامل للمزارعين، وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور مصطفى الغرباوي، مدير التعاون بمركز الحامول، جمعية "المناوفة" لمتابعة منظومة العمل الإداري والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الموسم الصيفي 2026.

استهدفت الجولة التأكد من توافر كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين مع بداية الموسم الجديد.

بالتوازي مع ذلك، نفذت لجنة المتابعة بالإدارة الزراعية ببيلا، بقيادة المهندسة قدرية أبو ليلة رئيس قسم المكافحة، حملة موسعة شملت المرور الميداني على زراعات قطن الإكثار بزمام المركز للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول.

كما شملت الحملة تفتيشاً دقيقاً على محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية لضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات الوزارية، حمايةً للثروة الزراعية من المنتجات غير المغشوشة.

واختتمت اللجنة أعمالها بمتابعة تنفيذ الحملة الشاملة لمكافحة القوارض بمركز بيلا، والتي تهدف إلى حماية المحاصيل من الآفات وتقليل نسب الفاقد.

من جانبها، شددت مديرية الزراعة بكفر الشيخ على استمرار هذه الجولات الميدانية في كافة مراكز المحافظة، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمزارع المصري والعمل على تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.