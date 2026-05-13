وصف ممثل نيابة بورسعيد العامة، وكيل النائب العام اليوم الأربعاء، المتهم بقتل "فارس"، نجل حارس عقار منطقة الجوهرة بمحافظة بورسعيد، بأنهةمجرمًا أعماه الهوى وأذله حتى جرده من كل ما يعرفه ببني البشر من طبع سليم وخلق قويم حتى وقف الشيطان حائرًا من أفعاله.

مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد

وأكد خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، على أنه قتل المجني بدم بارد وقلب حاقد، مضيفًا "عيناه لا ترى إلا الدماء وقلبه لا ينبض إلا بالعداء".

ونظرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين: محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم.

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليه و مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم

وترجع أحداث القضية إلى قيام المتهم بطلب توصيله أكثر من مرة باستخدام الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، كما طلب منه ومن والده مبالغ مالية، قبل أن يقدم لاحقًا على قتله، والشروع في قتل شقيقه، بمنطقة الجوهرة محل عمل والده حارس العقار.