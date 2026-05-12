تطوير ورفع كفاءة 239 عمارة بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور في بورسعيد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال التطوير الشامل بمنطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة 239 عمارة سكنية، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته، الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية بما يحقق مظهر حضاري راقي، إلى جانب رفع كفاءة وتحديث شبكات الصرف الصحي لتحسين البنية التحتية وضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات تتعلق بتصريف مياه الأمطار.

أبو ليمون يوجه بالتوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء لتوفير متنفس حضاري للأهالي

كما شملت الجولة متابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها وزيادة معدلات الإضاءة العامة إلى جانب التوسع في أعمال التشجير وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للمواطنين وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ وزراعة الحديقة الجديدة بالمنطقة موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بها، مع الاهتمام بأعمال التنسيق الحضاري وزراعة الأشجار والنباتات بما يحقق متنفس حضاري لأهالي المنطقة.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة مع المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة المحيطة.

وشدد محافظ بورسعيد خلال جولته على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وتكثيف معدلات التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في كافة الأعمال الجارية مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمختلف المشروعات لتحقيق نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.