لدعم الطلاب.. بورسعيد تشهد انطلاق أقوى برنامج للقوافل التعليمية المجانية

أعلنت محافظة بورسعيد عن انطلاق حزمة شاملة من القوافل التعليمية المجانية، والتي تستهدف دعم طلاب الشهادات العامة (الإعدادية والثانوية) وتقديم مراجعات نهائية متميزة بأعلى المعايير التربوية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبالتنسيق مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،

وتأتي هذه المبادرة، التي يتابع تنفيذها ميدانيًا محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، كواحدة من أهم المحاور التي تتبناها المحافظة للارتقاء بالمستوى العلمي والتحصيلي للطلاب، وضمان استعدادهم الأمثل لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي.

حيث شهد انطلاق البرنامج تفاعلاً كبيراً من طلاب الشهادة الإعدادية بمدرستي (بورسعيد الإعدادية بنين، والخلفاء الراشدين الإعدادية بنين)، حيث بدأت القوافل بمراجعات مكثفة في مادة اللغة العربية، مع استمرار الفعاليات لتشمل كافة المواد الأساسية وفق جدول زمني يغطي مختلف الإدارات التعليمية.

و بالتوازي مع ذلك، يواصل نخبة من كبار الخبراء وموجهي المواد الدراسية تقديم محاضرات نوعية لطلاب الثانوية العامة، شملت مراجعات شاملة في اللغات الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الإسبانية) ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، مع التركيز على شرح النقاط المحورية والتدريب على أنماط الأسئلة الحديثة.

و أكدت محافظة بورسعيد أن تنظيم هذه القوافل يرتكز على عدة أهداف استراتيجية:

تحقيق تكافؤ الفرص:

إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للاستفادة من خبرات أفضل الكوادر التعليمية والموجهين بالمحافظة مجاناً.

تخفيف الأعباء المعيشية:

الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر البورسعيدية.

الدعم الأكاديمي والنفسي

توفير بيئة محفزة وتدريبات عملية تساهم في ترسيخ المفاهيم الأساسية وتأهيل الطلاب فنياً ونفسياً للامتحانات.

وقد سخرت المحافظة كافة الإمكانات اللوجستية والفنية لضمان استدامة نجاح هذه القوافل، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية ممكنة لأبناء بورسعيد، تماشياً مع خطة الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.