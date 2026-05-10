استعدادًا للموسم الصيفي.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شاطئ مدينة بورفؤاد | شاهد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،اليوم؛ شاطئ مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة أعمال تطوير الشاطئ بالتزامن مع قرب الموسم الصيفي، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق.

وخلال الجولة، استمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير التي شهدها الشاطىء، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة، لضمان جاهزية الشاطئ لاستقبال المواطنين خلال الموسم الصيفي

المحافظ يوجه بالبدء في رصف المدخل الرئيسي للشاطئ بداية من شارع الجمهورية وحتى مدخل الشاطئ

وأكد المحافظ أنه تم توريد وتركيب 60 عمود إضاءة جديدًا لتطوير الخدمات بالشاطئ وتحسين مستوى الإضاءة العامة، إلى جانب التوجيه بإعادة صيانة أعمدة الإنارة القديمة وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة وترشيد الاستفادة من الإمكانيات المتاحة

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالبدء في أعمال رصف المدخل الرئيسي للشاطئ بداية من شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد وحتى مدخل الشاطئ، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير وصول المواطنين والزائرين إلى الشاطئ.

وأكد المحافظ ضرورة أن يعكس التطوير الشكل الحضاري للشاطئ، و يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة ومنظمة للمواطنين، مع الالتزام بالشكل الموحد للكافيتريات وفق الاشتراطات والمساحات المحددة، بما يحافظ على الطابع الحضاري والجمالي للمنطقة

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار جهود المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل ركيزة أساسية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق رضا المواطنين