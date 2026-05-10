بورسعيد .. تكثيف تشغيل سيارات الكنس الآلي بالشوارع الرئيسية والفرعية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على تكثيف أعمال تشغيل سيارات الكنس الآلي بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

تكثيف تشغيل سيارات الكنس الآلي بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة، من خلال الدفع بسيارات الكنس الآلي بالمحاور والطرق الحيوية، بما يسهم في الحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والحد من تراكم الأتربة والمخلفات.

كما وجه المحافظ بزيادة معدلات العمل خاصة خلال الفترات المسائية والصباحية، مع المتابعة الدورية لأداء المعدات والتأكد من تغطية كافة المناطق المستهدفة، لتحقيق أعلى مستوى من النظافة العامة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء بورسعيد، في إطار خطة شاملة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.