محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات تطوير منطقة علي بن أبي طالب بالزهور .. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم ،مستجدات سير العمل بتطوير المرحلة الثانية لمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وذلك للوقوف على معدلات الأعمال والتنفيذ على أرض الواقع لمشروعات التطوير الجارية.

الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد،وممثلي الجهات التنفيذية.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يوجه بتكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد

وخلال الجوله تابع المحافظ نسب الإنجاز المحققة منذ زيارته السابقة، موجها بتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ علي ان أعمال التطوير بالقطاع الثاني تشمل رصف الطرق الداخلية، ورفع كفاءة الشوارع، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وتنفيذ أعمال اللاند سكيب والتجميل إلى جانب إزالة كافة الإشغالات والتعديات، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ ميدانيا مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة مؤكدا علي المتابعة المستمرة تأتي في إطار حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من مشروعات التطوير وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.