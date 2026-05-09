محافظ بورسعيد يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء ومدينة بورفؤاد |شاهد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم السبت، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل المراكز الخدمية وتحقيق أعلى معدلات الأداء لخدمة المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تقديم كافة الخدمات للمواطنين والعمل بالمراكز التكنولوجية بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمواطنين في أسرع وقت ممكن، بما يحقق التيسير عليهم ويحد من التكدسات داخل المراكز.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية، والتأكد من انتظام العاملين وتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، فضلًا عن التعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تلقي الخدمات المختلفة

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي لضمان تقديم خدمة حضارية وسريعة تليق بأبناء بورسعيد.