أسعار فورد إيدج موديل 2027 في السعودية

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد إيدج موديل 2027، وتنتمي إيدج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وركزت التحديثات الجديدة على الواجهة الأمامية والخلفية لتمنح السيارة مظهر أكثر حدة وهيبة .

سيارة فورد إيدج موديل 2027 الجديدة

مواصفات فورد إيدج موديل 2027

زودت سيارة فورد إيدج موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد كلياً بتصميم صندوقي نمطي يدمج مصابيح LED بشكل خفي وأنيق، وبها فتحات تهوية عمودية على جانبي الصداد، وبها مصفحة سفلية من الألمنيوم المصقول، وبها تم إعادة تصميم باب الصندوق الخلفي ليصبح أكثر بساطة، وتم تقليص حجم الحواف المحيطة بالمصابيح الخلفية، وتم نقل لوحة الترخيص إلى الصداد الخلفي بجانب موزع هواء محدث.

بالاضافة إلي ان سيارة فورد إيدج موديل 2027 بها أيضا، جنوط مقاس 21 بوصه، وبها خيار طلاء سقف بلون مختلف عن هيكل سيارة فورد إيدج، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة لنظام الترفيه والمعلومات عملاقة مقاس 27 بوصه، وبها مقاعد صف ثاني بنظام الكابتن القابلة للإمالة مع مساند مدمجة للأرجل .

محرك فورد إيدج موديل 2027

تحصل سيارة فورد إيدج موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 249 حصان، وبها نظام هايبرد عادي ذاتي الشحن يرفع القوة الإجمالية إلى 271 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورد إيدج موديل 2027

تباع سيارة فورد إيدج موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 126 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد للسيارات عام 1903 على يد هنري فورد في ديربورن، في ميشيجان، وأحدثت ثورة في صناعة السيارات بتقديم خط التجميع المتحرك عام 1913، وذلك جعل السيارات بأسعار معقولة.

وأطلقت طرازات تاريخية مثل Model T وMustang، وتحولت إلى واحدة من أكبر شركات السيارات متعددة الجنسيات في العالم .