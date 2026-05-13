سيارات سيدان صينية 2026 في السوق المحلي

ينتشر داخل سوق سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي امجراند، وكاي ي اى5، وجي أي سي امباو، وام جى جى تى ، وشيرى اريزو 6 جي تي .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

تحصل سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 989 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 49 ألف جنيه .

ام جى جى تى موديل 2026

تستمد سيارة ام جى جى تى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 210 ألف جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2026

قوة سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تصل إلي 170 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

كاي ي اى5 موديل 2026

عزم دوران سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقودس عة 48 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

جيلي امجراند موديل 2026

خزان وقود سيارة جيلي امجراند موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 120 حصان، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .