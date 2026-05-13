اودي A6 موديل 2026 تباع بهذه المواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي A6 موديل 2026 ، وتنتمي A6 لفئة السيارات السيدان .

محرك اودي A6 موديل 2026

تحصل سيارة اودي A6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 73 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 341 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اودي A6 موديل 2026

زودت سيارة اودي A6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

مواصفات اودي A6 موديل 2026

تحتوي سيارة اودي A6 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية .

ويوجد بـ سيارة اودي A6 موديل 2026 أيضا، زجاج فأميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat، Entertainment، وبها Touch Screen .

سعر اودي A6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 748 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 248 ألف جنيه .