جي أي سي S600 موديل 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة جي أي سي عن طرازها الجديد جي أي سي S600 موديل 2026 ، وتنتمي S600 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، زيكر 7X .

أبعاد جي أي سي S600 موديل 2026

تأتى سيارة جي أي سي S600 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 5015 مم، وعرض 1933 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2936 مم .

مواصفات جي أي سي S600 موديل 2026

زودت سيارة جي أي سي S600 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية تشابه صورة بورشه الظلية المعروفة، وبها خط سقف انسيابي على طراز الكوبيه وذلك يمنح السيارة مظهر حاد من الخلف، وبها شريط إضاءة LED يمتد على كامل عرض الهيكل، وبها شاشة مركزية ضخمة، وبها لوحة عدادات رقمية منفصلة، وبها لمسات معدنية راقية حول فتحات التهوية، وألواح للأبواب، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي وشاشة عرض أمامية (HUD)، وبها مقاعد خلفية بإمكانية الإمالة حتى 143 درجة، وبها مساند قدم قابلة للطي، ونظام صوتي مكون من 22 مكبر صوت .

محرك جي أي سي S600 موديل 2026

تحصل سيارة جي أي سي S600 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 335 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطاريات ليثيوم ثلاثية لضمان كفاءة عالية في درجات الحرارة المرتفعة.

ويوجد بـ سيارة جي أي سي S600 موديل 2026 محرك سعة 1500 سي سي يعمل كمولد للطاقة، مما يزيد المدى الإجمالي، بينما يبلغ المدى الكهربائي الخالص لها 230 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

تاريخ شركة جي أي سي في صناعة السيارات

تأسست مجموعة قوانجتشو للسيارات (GAC Group) عام 1955، وتطورت لتصبح خامس أكبر مصنع للسيارات في الصين بحلول 2021، وانطلقت علامة "جي أيه سي موتور" (GAC Motor) الخاصة بها عام 2008، مستفيدة من خبرة شراكاتها مع تويوتا، وهوندا، وميتسوبيشي في إنتاج سيارات عالية الجودة، وسرعان ما حصدت جوائز عالمية في الاعتمادية والتكنولوجيا.