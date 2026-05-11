سعر ومواصفات أي كار V27 موديل 2026 في السعودية

تشهد فئة السيارات الكهربائية ذات المدى الموسع انتشاراً متزايداً داخل الأسواق الخليجية، وتدخل سيارة iCar V27 موديل 2026 المنافسة في السوق السعودي بمواصفات تركز على الاستخدام العائلي والقيادة على الطرق المتنوعة، مع حزمة واسعة من تقنيات الراحة وأنظمة السلامة الحديثة.

تصميم أي كار V27 موديل 2026

يبلغ طول السيارة أي كار V27 موديل 2026 نحو 5045 مم، فيما يصل عرضها إلى 1976 مم، مع ارتفاع يبلغ 1894 مم، بينما جاءت قاعدة العجلات بطول 2900 مم، كما تتمتع السيارة بخلوص أرضي يصل إلى 224 مم، في حين يبلغ وزنها دون ركاب 2119 كجم.

أي كار V27 موديل 2026 والمنظومة الكهربائية

تعتمد السيارة أي كار V27 موديل 2026 على نظام كهربائي من فئة المدى الموسع REEV، حيث تعمل بمحرك كهربائي واحد مع محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، وتولد المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 248 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، بينما تنتقل الحركة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة.

وتحصل السيارة على بطارية بسعة 20.47 كيلوواط ساعة، تسمح بقطع مسافة كهربائية تصل إلى 95 كيلومتراً قبل الحاجة لتشغيل نظام المدى الموسع، في حين يصل إجمالي مدى القيادة إلى نحو 991 كيلومتراً، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة 6.6 كيلوواط، إضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 40 كيلوواط، حيث يمكن رفع نسبة الشحن من 20 إلى 80% خلال 30 دقيقة تقريباً.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة أي كار V27 موديل 2026 نحو 170 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج إلى 8.9 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سعر أي كار V27 موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 137,885 ريالا.