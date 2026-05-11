قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقـ.تل جندي إسرائيلي خلال مواجهات في جنوب لبنان
سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 11-5-2026 في مصر
سعر ومواصفات أي كار V27 موديل 2026 في السعودية
بشرى للمواطنين.. الزراعة: فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام العيد مجانا
تحالف دولي جديد لحماية الملاحة.. 40 دولة تبحث تأمين مضيق هرمز
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-5-2026 والقنوات الناقلة
أعمال تعادل أجر الحج والعمرة.. عبادات عظيمة من السنة النبوية يغفل عنها كثيرون
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب جزر فيجي
دعاء السفر للحج مكتوب كاملا.. أفضل الأدعية المستحبة أثناء ذهابك لبيت الله الحرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات أي كار V27 موديل 2026 في السعودية

أي كار V27 موديل 2026
أي كار V27 موديل 2026
صبري طلبه

تشهد فئة السيارات الكهربائية ذات المدى الموسع انتشاراً متزايداً داخل الأسواق الخليجية، وتدخل سيارة iCar V27 موديل 2026 المنافسة في السوق السعودي بمواصفات تركز على الاستخدام العائلي والقيادة على الطرق المتنوعة، مع حزمة واسعة من تقنيات الراحة وأنظمة السلامة الحديثة.

تصميم أي كار V27 موديل 2026

 

يبلغ طول السيارة أي كار V27 موديل 2026 نحو 5045 مم، فيما يصل عرضها إلى 1976 مم، مع ارتفاع يبلغ 1894 مم، بينما جاءت قاعدة العجلات بطول 2900 مم، كما تتمتع السيارة بخلوص أرضي يصل إلى 224 مم، في حين يبلغ وزنها دون ركاب 2119 كجم.

أي كار V27 موديل 2026 

أي كار V27 موديل 2026 والمنظومة الكهربائية 

تعتمد السيارة أي كار V27 موديل 2026 على نظام كهربائي من فئة المدى الموسع REEV، حيث تعمل بمحرك كهربائي واحد مع محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، وتولد المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 248 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، بينما تنتقل الحركة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة.

أي كار V27 موديل 2026 

وتحصل السيارة على بطارية بسعة 20.47 كيلوواط ساعة، تسمح بقطع مسافة كهربائية تصل إلى 95 كيلومتراً قبل الحاجة لتشغيل نظام المدى الموسع، في حين يصل إجمالي مدى القيادة إلى نحو 991 كيلومتراً، وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة 6.6 كيلوواط، إضافة إلى الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 40 كيلوواط، حيث يمكن رفع نسبة الشحن من 20 إلى 80% خلال 30 دقيقة تقريباً.

أي كار V27 موديل 2026 

وتبلغ السرعة القصوى  للسيارة أي كار V27 موديل 2026 نحو 170 كيلومتراً في الساعة، بينما تحتاج إلى 8.9 ثانية للتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة. 

سعر أي كار V27 موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 137,885 ريالا.

السيارات الكهربائية iCar V27 سيارة iCar V27 iCar V27 موديل 2026 سيارة iCar V27 موديل 2026 أي كار V27 موديل 2026 مواصفات أي كار V27 موديل 2026 سيارة أي كار V27 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين "كنزا" بقرار تاريخي

صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

حقيقة تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميًا

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

أرشيفية

إحالة تشكيل دولي سوري بمصر لتصدير المخدرات لدول عربية للجنايات |خاص

البيض

بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

أرشيفية

تفاصيل صادمة.. تل أبيب تكشف مصير القاعدة الإسرائيلية في العراق

ترشيحاتنا

القلب

احذرها فورا… هذه الأشياء تضر صحة القلب

كيس رقائق البطاطس

دراسة تفجر مفاجأة.. تناول كيس رقائق البطاطس يوميا يصيبك بهذا المرض

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بجمبسوت جينز في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

هو المخترع وصاحب الفكر المختلف.. مي كساب تروج لألبوم أوكا الجديد

مى كساب واوكا
مى كساب واوكا
مى كساب واوكا

زميلتها أوهمتها بأنها مكملات غذائية..طالبة بالإعدادي تصارع الموت بعد تناولها حبة الغلة بالشرقية

الطالبة ملك
الطالبة ملك
الطالبة ملك

محمد رضوان يحتفل بعقد قران نجله بحضور عدد من نجوم الفن

نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته
نجل محمد رضوان وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد