أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة كيا بيكانتو موديل 2006‏‏‏.‏

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2006‏ غالباً على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.1 لتر (1100 سي سي) يولد قوة تقارب 64 حصاناً، مع خيارين لناقل الحركة: يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وهي مصممة خصيصاً للمناورة السهلة داخل المدن المزدحمة.

تتميز كيا بيكانتو موديل 2006‏، بكونها اقتصادية جداً، حيث تستهلك حوالي 5 لترات لكل 100 كم في الطرق المفتوحة، ويصل طولها إلى 3.49 متر تقريباً، مما يجعلها من أصغر السيارات حجم وأسهلها في عملية الاصطفاف في المساحات الضيقة.

رغم حجمها المدمج، توفر مقصورة عملية لأربعة ركاب، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية حوالي 157 لتر، ويمكن زيادتها بشكل كبير عند طي المقاعد الخلفية لتصل إلى قرابة 882 لتر، مما يوفر مرونة جيدة لتحميل الأمتعة.

وعن سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2006‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 300 ألف جنيه، ‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎