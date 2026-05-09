أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 ‏‏‏.

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 ‏على محرك 4 سلندر سعة 1000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 65 حصانًا عند 5400 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 91 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي 156 كم/ساعة.

تأتي السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009، بطول إجمالي يبلغ 3495 مم، وعرض 1495 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2345 مم، مما يوفر دائرة دوران ضيقة قطرها 4.6 متر فقط، بينما تبلغ سعة حقيبة الأمتعة الخلفية حوالي 170 لترًا.

تتميز شيفروليه سبارك موديل 2009، بوزن خفيف جداً يبلغ حوالي 840 كجم، وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من البنزين لكل 100 كم، مع خزان وقود بسعة 35 لترًا، مما يجعلها موفرة جداً للاستخدام اليومي.

وعن سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 200 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎